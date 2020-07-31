الرئيس الإيطالي: الحرية لا تعني نقل العدوى للآخرين

أنسامد - 31 يوليو / تموز - قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم / الجمعة / إن الحرية لا تعني نقل عدوى فيروس كورونا المستجد للآخرين وأضاف في احتفالية قبل العطلة الصيفية للبرلمان: قبل أربعة أشهر مات أكثر من 800 من مواطنينا في يوم واحد فقط بسبب فيروس كورونا.



ولذلك لا ينبغي أن نقلل من انتباهنا، منوها أن تعلم التعايش مع فيروس كورونا لا يعني التصرف كما لو كان الفيروس قد اختفى.



وأكد سيرجيو ماتاريلا ضرورة الاستمرار في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مثل احترام قواعد التباعد الاجتماعي واستخدام الأقنعة الطبية في الأماكن المغلقة والغسيل المتكرر لليدين.



وتوجه بالشكر للدول التي ساعدت إيطاليا في أثناء ذروة انتشار فيروس كورونا في البلاد. ودعا أيضا إلى استخدام المساعدات التي حصلت عليها إيطاليا بفضل صندوق الانتعاش الأوروبي بحكمة.



وقال : نحن الإيطاليون مدعوون للقيام بدورنا واستخدام الموارد في إطار برنامج سريع وملموس وفعال.



