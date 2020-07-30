Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
إيطاليا تسجل 289 حالة جديدة ، والوفيات تصل إلى ستة
    أنسامد - 30 يوليو /تموز - صرحت وزارة الصحة يوم أمس الأربعاء أن إيطاليا سجلت 289 حالة إصابة بـ كوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

    وهذا ارتفاع من 212 حالة جديدة يوم الثلاثاء ، على الرغم من أن عدد المسحات كان أعلى بنحو 8000 يوم الأربعاء عند 56018.

    منطقتان فقط لم تسجل أي حالات إصابة بفيروسات تاجية جديدة ، أومبريا وباسيليكاتا.

    وقالت الوزارة إن ستة من المصابين بـ (كوفيد 19) لقوا حتفهم هنا في الـ 24 ساعة الماضية ، مقارنة بـ 12 يوم الثلاثاء.

    وبهذا يصل عدد ضحايا الفيروس التاجي في إيطاليا إلى 35129.

    وقالت إن 12،616 شخصًا معروفون حاليًا بإيجابية الفيروس التاجي في إيطاليا ، بارتفاع سبعة في اليوم.

    معظم هؤلاء الأشخاص ، 11847 (+27) ، في عزلة في المنزل ، بينما يتم علاج 731 (-18) في المستشفى و 38 (-2) آخرين في العناية المركزة.

    ويبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة هنا ، بما في ذلك المتوفى والمتعافى والإيجابي الحالي ،
    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    جرافيتي ايطالي لتكريم الطواقم الطبية

    ألبوم الصور