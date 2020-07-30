إيطاليا تسجل 289 حالة جديدة ، والوفيات تصل إلى ستة

أنسامد - 30 يوليو /تموز - صرحت وزارة الصحة يوم أمس الأربعاء أن إيطاليا سجلت 289 حالة إصابة بـ كوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وهذا ارتفاع من 212 حالة جديدة يوم الثلاثاء ، على الرغم من أن عدد المسحات كان أعلى بنحو 8000 يوم الأربعاء عند 56018.



منطقتان فقط لم تسجل أي حالات إصابة بفيروسات تاجية جديدة ، أومبريا وباسيليكاتا.



وقالت الوزارة إن ستة من المصابين بـ (كوفيد 19) لقوا حتفهم هنا في الـ 24 ساعة الماضية ، مقارنة بـ 12 يوم الثلاثاء.



وبهذا يصل عدد ضحايا الفيروس التاجي في إيطاليا إلى 35129.



وقالت إن 12،616 شخصًا معروفون حاليًا بإيجابية الفيروس التاجي في إيطاليا ، بارتفاع سبعة في اليوم.



معظم هؤلاء الأشخاص ، 11847 (+27) ، في عزلة في المنزل ، بينما يتم علاج 731 (-18) في المستشفى و 38 (-2) آخرين في العناية المركزة.



ويبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة هنا ، بما في ذلك المتوفى والمتعافى والإيجابي الحالي ،