فيضانات مدمرة في ميلانو
مفوضية اللاجئين تدعو لمساعدة ليبيا لمكافحة الاتجار بالبشر
أدنوك" تعلن إضافة شريك صيني جديد عقب نقل ملكية حصص بحرية
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ايطاليا:اكبر قالب جبن في العالم يزن 600 كيلوجرام
تحت شعار مستقبل اوروبا:12 سباحا بعدد نجوم علم الاتحاد الاوروبي يسبحون حتي جزيرة فينتوتيني
تاريخ ماركي..معرض صور بالتعاون مع انسا
تغريدات مغني الراب الشهير كاني ويست مصممة بالرذاذ في غاليريا نوار في تورينو
اعادة فتح المتحف الوطني في فينيسيا
معرض بريشيا للفن المعاصر..الزيارة بالسيارة