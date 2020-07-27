فيضانات مدمرة في ميلانو

انسامد - 27 يوليو - تموز - وتعرضت مدينة ميلانو الايطالية لموجة عاتية من الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة يوم الجمعة.



كما كسر نهري سيفيسو ولامبرو ضفافهماوفاضا خارج حدودهما مسببين الكثير من الاضرار.



كما تسبب فيضان نهر هايل في شمال البلاد في الكثير من الاضرار المادية خاصة في اتلاف عدد كبير من السيارات .



كما سقط عدد من الاشجار الضخمة و الفروع الضعيفة على خطوط السكك الحديدية.



و قد اجتاح الاعصار ايضا منطقة كريمونا