إفتتاح جسر جنوة أمام حركة المرور في 5 أغسطس

أنسامد - 25 يوليو / تموز - أعلن العمدة ومفوض إعادة الإعمار ماركو بوتشي ومحافظ ليغوريا جيوفاني توتي أن جسر الطريق السريع الجديد في جنوة الذي يحل محل الجسر الذي انهار وقتل 43 شخصا في منتصف أغسطس 2018 سيفتح أمام حركة المرور في 4 أغسطس.



وقال توتي عن الجسر الذي تم بناؤه في سجل قياسي لإيطاليا: "لقد وعدنا بإعادة المدينة إلى المدينة بأسرع وقت ممكن ، عندما لم يصدقها أحد".



"أشار بوتشي إلى أن أحدث اختبارات الإجهاد قد مرت "بشكل جيد للغاية".



سيتم افتتاح جسر جنوة سان جورجيو من قبل الرئيس سيرجيو ماتاريلا قبل يومين ، في 3 أغسطس.



أدى الانهيار المميت لجسر موراندي في 14 أغسطس 2018 إلى اتفاق ستخرج بموجبه مجموعة بينيتون تدريجيا من إدارة الطريق السريع الإيطالي.



