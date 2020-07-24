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وزير الخارجية الفرنسي : لبنان على حافة الهاوية
    أنسامد - 24 يوليو / تموز - حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان اليوم / الجمعة / من أن لبنان بات "على حافة الهاوية"، وذلك في ختام زيارة استمرت يومين إلى بيروت.

    وقال لودريان الجمعة في تصريحات صحفية في ختام زيارته لاحدى المدارس : هذا البلد بات على حافة الهاوية في حال لم تسارع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لإنقاذه.

    وتابع : الجميع يعرف المسار الذي يجب اتخاذه، وهناك وسائل للإنعاش.

    وفرنسا جاهزة لمرافقتهم بشرط أن تتخذ السلطات السياسية القرارات للسير في طريق الإصلاحات.

    من ناحية أخرى، أوضح لودريان أن فرنسا ستخصص 15 مليون يورو دعما للقطاع التعليمي في لبنان.

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