وزير الخارجية الفرنسي : لبنان على حافة الهاوية
إيطاليا قد تسمح بعودة الجمهور لملاعب كرة القدم في سبتمبر
الإمارات :261 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ايطاليا:اكبر قالب جبن في العالم يزن 600 كيلوجرام
تحت شعار مستقبل اوروبا:12 سباحا بعدد نجوم علم الاتحاد الاوروبي يسبحون حتي جزيرة فينتوتيني
تاريخ ماركي..معرض صور بالتعاون مع انسا
تغريدات مغني الراب الشهير كاني ويست مصممة بالرذاذ في غاليريا نوار في تورينو
اعادة فتح المتحف الوطني في فينيسيا
معرض بريشيا للفن المعاصر..الزيارة بالسيارة