باريس تدعو واشنطن لوضع حد لخروقات حظر توريد الأسلحة لليبيا

أنسامد - 17 يوليو / تموز - دعت فرنسا / اليوم / الجمعة شركاءها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية لتكثيف الجهود من أجل وضع حد للخروقات المتكررة لحظر توريد السلاح إلى ليبيا والمساهمة في إعادة إطلاق عملية سياسية شاملة في ليببا تحت رعاية الأمم المتحدة.



وقالت الناطقة الرسمية باسم الخارجية في بيان رسمي رداً على سؤال يتعلق بتصريحات مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى دايفيد شينكر الذي انتقد دور المهمة الأوروبية في المتوسط : المهمة الأوروبية في المتوسط تساهم بشكل فعّال في تطبيق حظر السلاح وحظر تصدير النفط بشكل غير شرعي والذي فرضه مجلس الأمن وفقا لمخرجات مؤتمر برلين.



وأضافت أن المهمة الأوروبية تراقب بشكل محايد كل العمليات غير الشرعية بغض النظر عن المستفيدين، مشيرة إلى أن فرنسا تدعو شركائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة لتكثيف جهودهم كما يفعل الاتحاد الأوروبي من أجل وضع حد للخروقات المتكررة لحظر الأسلحة على ليبيا وللمساهمة بإعادة إطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.



