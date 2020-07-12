ليبيا: سيالة ودي مايو يبحثان التطورات السياسية وملف الهجرة

أنسامد - 12 يوليو / تموز - أجرى وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة اتصالا هاتفيا اليوم / الاحد / بوزير خارجية ايطاليا لويجي دي مايو.



وقالت وزارة الخارجية الليبية في بيان عبر صفحتها في موقع " فيس بوك" للتواصل الاجتماعي إن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الأخيرة في ليبيا على كافة المستويات العسكرية والسياسية.



وأضافت أن الجانبين بحثا أيضا التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بموضوع الهجرة غير القانونية والخطوات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الوفاق، ومن ضمنها افتتاح مركز لمراقبة تدفق المهاجرين غير القانونيين بين ليبيا ومالطا والآليات الأخرى المتبعة من قبل الحكومة في هذا الشأن ومساهمة إيطاليا وتعاونها مع الحانب الليبي في هذه القضية.



