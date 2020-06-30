رفض دي مايو لعودة المعاشات الاستثنائية

انسامد - 30 يونيو - حزيران - أعرب وزير الخارجيةالايطالي وعضو وحركة 5 نجوم لويجي دي مايو عن رفضه بعد أن أيدت لجنة المنازعات بمجلس الشيوخ استئنافا ضد قرار 2018 بقطع المعاشات الاستثناشية المخصصة للمشرعين السابقين.



كانت عدة دعوات اطلقت منذ سنوات للاصلاح في هذا المجال خاصة و ان هذه المعاشات كانت تتعدي بكثير معاشات الدولة العادية .



وقال دي مايو في صفحته على فيسبوك "إن استخدام أموال الشعب الإيطالي لاستعادة الامتيازات السخيفة في مثل هذا الوقت الحساس للبلاد ، مع مواجهة أزمة اقتصادية ، هو عمل خطير للغاية".



ماتيو سالفيني ، زعيم حزب الدوري المعارض ، كان حاسماً أيضاًبالنسبة لهذا الامر.



