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مصر:غلق المحلات والشواطئ والمتنزهات من أول أيام العيد
    أنسامد - 17 مايو / أيار - أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم / الأحد / غلق المولات والشواطئ والمتنزهات من أول أيام العيد حتى الجمعة 29 مايو لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

    وقال مدبولي في مؤتمر صحفي إن التجمعات المتوقعة في عيد الفطر ستكون فرصة كبيرة لانتشار فيروس كورونا، مضيفا أنه سيتم غلق كل المحال التجارية والمولات والمطاعم والشواطئ والمتنزهات، اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق أول أيام عيد الفطر وحتى الجمعة 29 مايو.

    وأردف قائلا إنه سيتم إيقاف كافة وسائل النقل العامة وحظر حركة المواطنين اعتبارا من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هدف الإجراءات الاحترازية خلال عيد الفطر هو الوقاية من فرص انتشار الفيروس وتقليل عملية انتقال الفيروس.

    وأشار إلى عودة مواعيد حظر حركة المواطنين بعد إجازة العيد من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، منوها أنه اعتبارا من منتصف يونيو سيتم الإعلان عن عودة الأنشطة الرياضة ومراكز الشباب.

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