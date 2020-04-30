دي مايو يبحث هاتفيا مع بوريل الاوضاع في ليبيا

انسامد - 30 ابريل - نيسان - أجرى وزير الخارجية الإيطالي " لويجي
دي مايو " محادثة هاتفية مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي
للسياسة الخارجية والأمنية " جوزيب بوريل " تناولت تطورات الاوضاع
في ليبيا.
و قد ناقش الطرفان في المحادثة الهاتفية الملف الليبي وآخر
التطورات على الأرض ، حيث أكد " دي مايو" لــ " بوريل " أن
التطورات في ليبيا تقلق إيطاليا بشدة .
ووفقاً لــ " دي مايو" يظل الحوار السياسي المشار إليه في برلين هو
الخيار الوحيد الموثوق والفعال لتجاوز الأزمة الليبية، موضحاً أن
إيطاليا تدعم وحدة ليبيا وسيادتها.