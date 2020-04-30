دي مايو يبحث هاتفيا مع بوريل الاوضاع في ليبيا

انسامد - 30 ابريل - نيسان - أجرى وزير الخارجية الإيطالي " لويجي دي مايو " محادثة هاتفية مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية " جوزيب بوريل " تناولت تطورات الاوضاع في ليبيا. و قد ناقش الطرفان في المحادثة الهاتفية الملف الليبي وآخر التطورات على الأرض ، حيث أكد " دي مايو" لــ " بوريل " أن التطورات في ليبيا تقلق إيطاليا بشدة . ووفقاً لــ " دي مايو" يظل الحوار السياسي المشار إليه في برلين هو الخيار الوحيد الموثوق والفعال لتجاوز الأزمة الليبية، موضحاً أن إيطاليا تدعم وحدة ليبيا وسيادتها.



