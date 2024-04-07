ألعاب القوى: جاكوبس يعود للمنافسة في روما في 18 مايو

(أنسامد) - أبريل 7 - روما - أعلن العداء الإيطالي والبطل الأولمبي مرتين، مارسيل جاكوبس يوم الجمعة، أنه سيعود إلى المنافسة في مهرجان روما سبرينت في العاصمة الإيطالية في 18 مايو.وقال الرياضي المولود في إل باسو والبالغ من العمر 29 عاما: "سأكون سعيدا إذا أكدت في سبتمبر اللقبين الأولمبي والأوروبي".وأضاف "على المستوى الذهني أنا سعيد، أنا مرتاح للغاية وأركز بشدة على تدريباتي".في أولمبياد طوكيو 2020، أصبح جاكوبس أول إيطالي يفوز بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر، وأول أوروبي يفوز منذ فوز لينفورد كريستي في أولمبياد 1992 في برشلونة. وسجل رقما قياسيا أوروبيا قدره 9.80 ثانية.فاز جاكوبس لاحقًا بالميدالية الذهبية الثانية في سباق 4 × 100 متر مع فريق التتابع الإيطالي، إلى جانب لورينزو باتا وفاوستو ديسالو وفيليبو تورتو.كانت هذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها إيطاليا بهذا الحدث، وكذلك المرة الأولى التي تحصل فيها إيطاليا على ميدالية في هذا السباق منذ 73 عامًا. (أنسامد).

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