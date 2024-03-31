يانيك سينر: أنا مختلف عما كنت عليه قبل عام

(أنسامد) - مارس 31 - روما - صرح الإيطالي المصنف الثالث عالميا في التنس يانيك سينر يوم الجمعة، أنه يشعر بأنه أصبح لاعبا مختلفا وشخصا مختلفا عما كان عليه قبل عام بعد فوزه على الروسي دانييل ميدفيديف ليبلغ نهائي بطولة ميامي للأساتذة 1000 يوم الأحد.وقال اللاعب القادم من جنوب تيرول بعد فوزه على ميدفيديف 6-1 و6-2 في 69 دقيقة من اللعب: "شعرت بحالة رائعة في الملعب اليوم، أنا سعيد حقًا بالطريقة التي سارت بها الأمور".وأضاف: "لقد ارتكب الكثير من الأخطاء وأنا استفدت منها. كنت أتوقع مباراة صعبة للغاية، ولو كسرني في وقت مبكر لكان الأمر مختلفًا".وتابع سنير بشأن المباراة النهائية ضد البلغاري غريغور ديميتروف: "سنرى كيف ستسير الأمور يوم الأحد".وخسر سينر العام الماضي أمام ميدفيديف في نهائي ميامي 7-5 و6-3.ومع ذلك، عشية المباراة النهائية الثانية له في مدينة فلوريدا، قال الإيطالي إنه يشعر الآن بأنه "لاعب مختلف تمامًا وشخص مختلف تمامًا. في الليلة التي سبقت (النهائي) لم أستطع النوم. والآن أتعامل مع هذه المواقف بشكل أفضل وأتمنى أن ألعب بشكل جيد".(أنسامد).

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