الدراجات النارية: مارتن يفوز في بورتوجالو، وخروج باجنايا

(أنسامد) - مارس 26 - روما - فاز الإسباني جورج مارتن بسباق جائزة البرتغال الكبرى للدراجات النارية لفريق دوكاتي براماك متفوقا على الإيطالي إينيا باستيانيني على دراجة فريق مصنع دوكاتي.جاء بيدرو أكوستا من فريق كيه تى إم في المركز الثالث.تعرض الإيطالي فرانشيسكو باجنايا، بطل العالم مرتين، لحادث على حلبة مصنع دوكاتي الآخر بعد اصطدامه بمارك ماركيز أثناء المنعطف في حادث شهد اصطدام الدراجين بالمدرج.وسقط مافريك فينياليس سائق أبريليا أيضًا، حيث تعرض لحادث عندما كان في المركز الثاني قبل لفة واحدة من نهاية السباق.أدى الفوز بالجائزة الكبرى الثانية لهذا الموسم إلى صعود مارتن إلى صدارة ترتيب الدراجين برصيد 60 نقطة، بفارق 18 نقطة عن براد بيندر سائق فريق كيه تي إم، الذي جاء في المركز الرابع ، و21 نقطة أكثر عن باستيانيني، الذي بدأ من المركز الأول في البرتغال.وتراجع باجنايا، الذي دخل عطلة نهاية الأسبوع على رأس الجدول، إلى المركز الرابع بفارق 23 نقطة عن الصدارة. (أنسامد).

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