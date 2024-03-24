إيطاليا وسلوفينيا والنمسا تتقدم لاستضافة الألعاب الأوليمبية

(أنسامد) - مارس 24 - روما - أعلنن حاكم إقليم فريولي فينيتسيا جوليا، ماسيميليانو فيدريجا، يوم أن المنطقة الواقعة شمال شرق إيطاليا تخطط لتقديم عرض مشترك لاستضافة دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية لعام 2034 مع النمسا وسلوفينيا.وقال فيدريجا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة فريولي فينيتسيا جوليا وسلوفينيا "اتفقنا على بدء العمل بشأن العرض المشترك المقدم من فريولي فينيتسيا جوليا والنمسا وسلوفينيا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2034".وأعربت نائبة رئيس الوزراء السلوفيني تانيا فاجون عن رضاها عن الاتفاق.وصرحت فاجون "أنا أتفق مع هذا الاقتراح. إنها فكرة ممتازة أن تقدم إيطاليا والنمسا وسلوفينيا عرضًا معًا".استضافت إيطاليا دورة الألعاب الأولمبية الشتوية مرتين من قبل، مع تورينو في عام 2006 وكورتينا دامبيزو في عام 1956.وتستضيف مدينتا ميلانو وكورتينا دورة الألعاب الشتوية عام 2026.(أنسامد).

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