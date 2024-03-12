فورمولا 1- السعودية:ظهور أول «لافت» للشاب بيرمان مع فيرارى

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

فورمولا 1- السعودية:ظهور أول «لافت» للشاب بيرمان مع فيرارى

12 مارس 2024, 11:29

فريق تحرير أنسا

ANSACheck

© ANSA/EPA

(أنسامد) - مارس 12 - روما - حظي البريطاني الشاب أوليفر بيرمان بظهوره الاول مع فيراري في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات واختير سائق اليوم.

وحل بيرمان، أصغر سائق مبتدئ في فيراري على الإطلاق بعمر 18 عاما و305 أيام، في المركز السابع بجائزة السعودية الكبرى التي شارك فيها بديلا للإسباني كارلوس ساينز الذي خضع لجراحة بعد إصابته بالتهاب في الزائدة الدودية.

وفي جدة، تفوق بيرمان على مواطنيه لاند نوريس سائق مكلارين ولويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات.

وقد شارك في سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1، 20 سائقاً يمثلون 10 فرق.

وتمتد حلبة كورنيش جدة على مسافة 12 كم شمال وسط المدينة وتعد أسرع حلبة شوارع في قائمة سباقات فورمولا 1، بمتوسط سرعةٍ يصل إلى 252 كم في الساعة، وصولاً إلى سرعة 322 كم في الساعة، فيما يصل طول مسارِ الحلبة إلى 6,175 كم.ليفربول ومانشستر سيتي..

و تملكُ جدة أطول مسارٍ لحلبة شوارع، بعد حلبة سباق فرانكورشان في بلجيكا، وتتميز بوجود 27 منعطفاً، 16 منها للجهة اليسرى، و11 منعطفاً للجهة اليمنى، إضافةً إلى تخصيص 3 مناطق مخصصة لنظام التخفيض من السح (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

16:24

ميلوني تعلن عن قانون الذكاء الاصطناعي الإيطالي

12:40

سفينة حربية إيطالية تسقط طائرتين بدون طيار بالبحر الاحمر

09:18

وصول 14 طفلاً آخرين من غزة إلى إيطاليا لتلقي العلاج

17:11

إيطاليا : عودة أجواء الربيع الأربعاء بعد سوء الأحوال الجوية

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

16:24

ميلوني تعلن عن قانون الذكاء الاصطناعي الإيطالي

12:40

سفينة حربية إيطالية تسقط طائرتين بدون طيار بالبحر الاحمر

09:18

وصول 14 طفلاً آخرين من غزة إلى إيطاليا لتلقي العلاج

17:11

إيطاليا : عودة أجواء الربيع الأربعاء بعد سوء الأحوال الجوية