فورمولا 1- السعودية:ظهور أول «لافت» للشاب بيرمان مع فيرارى

(أنسامد) - مارس 12 - روما - حظي البريطاني الشاب أوليفر بيرمان بظهوره الاول مع فيراري في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات واختير سائق اليوم.وحل بيرمان، أصغر سائق مبتدئ في فيراري على الإطلاق بعمر 18 عاما و305 أيام، في المركز السابع بجائزة السعودية الكبرى التي شارك فيها بديلا للإسباني كارلوس ساينز الذي خضع لجراحة بعد إصابته بالتهاب في الزائدة الدودية.وفي جدة، تفوق بيرمان على مواطنيه لاند نوريس سائق مكلارين ولويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات.وقد شارك في سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1، 20 سائقاً يمثلون 10 فرق.وتمتد حلبة كورنيش جدة على مسافة 12 كم شمال وسط المدينة وتعد أسرع حلبة شوارع في قائمة سباقات فورمولا 1، بمتوسط سرعةٍ يصل إلى 252 كم في الساعة، وصولاً إلى سرعة 322 كم في الساعة، فيما يصل طول مسارِ الحلبة إلى 6,175 كم.ليفربول ومانشستر سيتي..و تملكُ جدة أطول مسارٍ لحلبة شوارع، بعد حلبة سباق فرانكورشان في بلجيكا، وتتميز بوجود 27 منعطفاً، 16 منها للجهة اليسرى، و11 منعطفاً للجهة اليمنى، إضافةً إلى تخصيص 3 مناطق مخصصة لنظام التخفيض من السح (أنسامد).

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