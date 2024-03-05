الدراجات النارية: بانيايا يمدد عقده مع دوكاتي حتى موسم 2026

(أنسامد) - مارس 5 - روما - مدّد الدراج الإيطالي فرانشيسكو بانيايا، بطل العالم مرتين، عقده مع فريق دوكاتي لموسمين إضافيين، حتى موسم 2026، بحسب ما أعلن الفريق الإيطالي يوم الاثنين.وقال بانيايا البالغ من العمر 27 عامًا في بيان أعلن فيه عن العقد الجديد قبل أيام قليلة من بداية موسم 2024: "أنا سعيد جدًا بمواصلة السباق مع فريق أحلامي. ارتداء هذه الألوان هو شرف لي. إنه أمر رائع ومصدر فخر".وأضاف "بالتعاون مع دوكاتي وفريقي وجميع العاملين في دوكاتي كورس، حققنا أشياء مذهلة. في هذه السنوات الثلاث المقبلة (بما في ذلك 2024) المقبلة، سنواصل بذل قصارى جهدنا لتحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح".وتابع "أشعر بسعادة غامرة ومستعد لدخول المضمار في قطر للسباق الأول لهذا العام.".انتزع بانيايا لقبه العالمي الأول لراكبي الدراجات النارية في عام 2022، ليصبح أول إيطالي يحقق ذلك على دراجة إيطالية في هذه البطولة.وهذا هو اللقب العالمي الثاني لدراجي دوكاتي بعد فوز الاسترالي كيسي ستونر عام 2007.واحتفظ باللقب العام الماضي في موسم صعد فيه إلى منصة التتويج 15 مرة مع سبعة انتصارات.وقال لويجي داليجنا، المدير العام لدوكاتي كورس: "إنه بطل العالم مرتين وأثبت في أكثر من مناسبة أنه يستحق حقًا المركز الأول مع دراجته. وبالإضافة إلى هذه النتائج، يواصل بانيايا إثبات أنه في وئام تام مع دراجته وفريقه". (أنسامد).

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