الرجبي : مدرب إيطاليا يجري تغييرات في مباراة فرنسا

(أنسامد) - فبراير 25 - روما - قام مدرب إيطاليا غونزالو كيسادا بتغيير تشكيلته الأساسية لمباراة الأمم الستة يوم الأحد ضد فرنسا في ليل، مع مجموعة من التغييرات من الجانب الذي خسر 36-0 في أيرلندا آخر مرة.مارتن بيج ريلو، الذي ولد في فرنسا ويلعب الرجبي هناك لصالح ليون، سيلعب أول مباراة دولية له مع الأزوري في سكرومالف، مع بقاء ستيفن فارني على مقاعد البدلاء بعد مباراة سيئة في دبلن.في الصف الخلفي، سيبدأ روس فنسنت وريكاردو فافريتو أول مباراة لهما مع المنتخب الوطني في المركز الثامن والجانب الأعمى على التوالي.ويشارك لاعب الوسط فيديريكو موري في أول مباراة له مع إيطاليا منذ عامين تقريبًا، مع تحول توماسو مينونسيلو إلى الجناح الأيمن.ويفتقد الأزوري لاعبين مهمين مثل سيباستيان نيجري ولورنزو كانوني وإدواردو إياتشيزي وبيترو تشيكاريلي بسبب الإصابات، بينما قرر الظهير المخضرم توماسو آلان أخذ استراحة من المنتخب الوطني لأسباب عائلية.تتذيل إيطاليا جدول ترتيب الأمم الستة بنقطة واحدة من مباراتين بعد خسارتها أمام أيرلندا و27-24 أمام إنجلترا في المباراة الافتتاحية في روما.وصرح كيسادا في مؤتمر صحفي "لم أحسب عدد التغييرات التي أجريتها في التشكيلة مقارنة بالمباراة أمام أيرلندا ونحن نتأقلم مع مباراة الأحد ونتعامل مع بعض الإصابات، المجموعة هي نفس المجموعة التي تعمل معًا منذ ثلاثة أسابيع".وأضاف "أنا أعمل بجد لإعطاء أقصى قدر من الفرص للاعبين الذين نشعر أنهم جاهزون. الفوز بالكرة لم يكن نقطة قوتنا أمام إنجلترا وأيرلندا، لذلك نحن بحاجة إلى مواصلة العمل على هذا الأمر. وسترغب فرنسا في جلب الكثير من القوة البدنية، لكن علينا أن نلعب لعبتنا ونفرض خطة لعبنا". (أنسامد).

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