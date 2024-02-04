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الرجبي: إيطاليا تخسر أمام إنجلترا في المباراة الافتتاحية

04 فبراير 2024, 07:36

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 4 - روما - خسرت إيطاليا 24-27 أمام إنجلترا بعد ظهر يوم السبت في المباراة الافتتاحية لمسابقة الأمم الستة للرجبي 2024 على الملعب الأولمبي في روما.

وقال ميشيل لامارو قائد إيطاليا بعد المباراة: "يكون الأمر صعبًا دائمًا عندما تكون قريبًا جدًا ولا تتمكن من تحقيق الفوز".

وأضاف: "لقد لعبنا شوطًا أول جيدًا، وأعتقد أن شباكنا استقبلت الكثير في الشوط الثاني. أنا فخور باللاعبين. نحن نقاتل دائمًا من أجل بعضنا البعض وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وصرح جونزالو كيسادا مدرب إيطاليا الجديد يوم الأربعاء، أن الفريق يسعى لاستغلال شغفه اللاتيني قبل مباراة السبت.

ويتطلع الأرجنتيني إلى تعزيز حظوظ الأزوري، الذي كانت انتصاراته في بطولة الأمم الستة نادرة منذ انضمامه في عام 2000 والذي تعرض لهزائم كبيرة أمام فرنسا ونيوزيلندا في كأس العالم العام الماضي تحت قيادة سلفه كيران كراولي.

وستكون مباراة إيطاليا المقبلة أمام أيرلندا على ملعب أفيفا في دبلن يوم 11 فبراير. (أنسامد).

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