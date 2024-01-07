نادي فيرونا : تعرضنا لظلم كبير في خسارتنا أمام الإنتر

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

نادي فيرونا : تعرضنا لظلم كبير في خسارتنا أمام الإنتر

07 يناير 2024, 09:04

Redazione ANSA

ANSACheck

- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED
- ALL RIGHTS RESERVED
(أنسامد) - يناير 7 - روما - أعرب نادي هيلاس فيرونا يوم السبت، عن غضبه لعدم إلغاء هدف فوز إنتر في المباراة التي خسرها 2-1 أمام متصدر الدوري الإيطالي في سان سيرو، قائلا إنهم تعرضوا "لظلم كبير".

وقال فيرونا، الذي يحتل المركز الثالث من القاع قبل بقية مباريات نهاية الأسبوع، إن هدف دافيد فراتيسي في الوقت المحتسب بدل الضائع كان يجب أن يُلغى لأن مدافع إنتر أليساندرو باستوني ضرب أوندريج دودا بمرفقه في وجهه أثناء الهجمة.

وصرح شون سوجليانو، مدير الرياضة في نادي فيرونا، لقناه دازن: "اليوم، النادي الذي يحاول، وسط العديد من الصعوبات، تكريم هذه البطولة والقتال حتى النهاية، تعرض لتصرف كبير من عدم الاحترام".

وتابع "من المستحيل أن الحكام المدربين في غرفة التحكيم بمساعدة الفيديو قد فشلوا في رؤية أن الهدف كان يجب أن يُلغى وفشلوا في تنبيه الحكم".

وأضاف "لا يمكنك ارتكاب هذا النوع من الأخطاء في غرفة التحكيم بالفيديو. إما أنه عدم احترام أو أنه شيء آخر. بالنسبة لي، هذا ليس خطأ".

وأكد "فيرونا ومشجعيه يعودون إلى ديارهم بعد ظلم كبير، وهو أمر خطير للغاية". (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

14:56

مصرع شخصين بعد سقوط سيارتهما في بحيرة كومو

10:11

فرنسيس يدعو للصلاة من أجل السلام في جميع أنحاء العالم

16:45

إيطاليا-كوفيد:انخفاض معدل دخول المستشفيات،الأنفلونزا مقلقة

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

14:56

مصرع شخصين بعد سقوط سيارتهما في بحيرة كومو

10:11

فرنسيس يدعو للصلاة من أجل السلام في جميع أنحاء العالم

16:45

إيطاليا-كوفيد:انخفاض معدل دخول المستشفيات،الأنفلونزا مقلقة