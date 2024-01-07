نادي فيرونا : تعرضنا لظلم كبير في خسارتنا أمام الإنتر

(أنسامد) - يناير 7 - روما - أعرب نادي هيلاس فيرونا يوم السبت، عن غضبه لعدم إلغاء هدف فوز إنتر في المباراة التي خسرها 2-1 أمام متصدر الدوري الإيطالي في سان سيرو، قائلا إنهم تعرضوا "لظلم كبير".وقال فيرونا، الذي يحتل المركز الثالث من القاع قبل بقية مباريات نهاية الأسبوع، إن هدف دافيد فراتيسي في الوقت المحتسب بدل الضائع كان يجب أن يُلغى لأن مدافع إنتر أليساندرو باستوني ضرب أوندريج دودا بمرفقه في وجهه أثناء الهجمة.وصرح شون سوجليانو، مدير الرياضة في نادي فيرونا، لقناه دازن: "اليوم، النادي الذي يحاول، وسط العديد من الصعوبات، تكريم هذه البطولة والقتال حتى النهاية، تعرض لتصرف كبير من عدم الاحترام".وتابع "من المستحيل أن الحكام المدربين في غرفة التحكيم بمساعدة الفيديو قد فشلوا في رؤية أن الهدف كان يجب أن يُلغى وفشلوا في تنبيه الحكم".وأضاف "لا يمكنك ارتكاب هذا النوع من الأخطاء في غرفة التحكيم بالفيديو. إما أنه عدم احترام أو أنه شيء آخر. بالنسبة لي، هذا ليس خطأ".وأكد "فيرونا ومشجعيه يعودون إلى ديارهم بعد ظلم كبير، وهو أمر خطير للغاية". (أنسامد).

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