احتفال جمعية زينيللا للرياضات بمرور 25 عاماً على نشاتها

(أنسامد) - نوفمبر 27 - روما - تحتفل جمعية زينيللا الايطالية يوم الجمعة الاول من ديسمبر بمرور 25 عاماً من الرياضة بلا حدود.



وزينيللا هى جمعية رياضية للهواة مخصصة للمبارزة الاوليمبية والباراليمبية مقرها سان لازارو دي سافينا فى بولونيا وتضم مئات اللاعبين منهم 15 لاعب باراليمبى من بينهم اللاعبة ايمانويل لامبرتينى البالغة من العمر 24 عاماً والحاصلة على ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين فى بطولة العالم الاخيرة وكانت قد شاركت فى بطولتين بارالمبيتين وعلى وشك ان تتأهل لبطولة باريس.



وبمناسبة الاحتفال تقدم الجمعية يوماً لرياضة المبارزة يشارك فيها 150 طالب وطالبة بحضور ابطال اوليمبيين وباراليمبيك سيتدربون ويقدمون عرضاً امام الحضور. (أنسامد).





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