دوري الدرجة الثالثة: لاعب ينقذ آخر بعد ابتلاع لسانه
ووفقا لتقارير إعلامية، فإن فاتشي اصطدم بحارس مرمى الفريق المنافس، مما جعله يبتلع لسانه ويتعرض للاختناق ويغيب عن الوعي.
وتدخل مهاجم ريفاريزي، فيديريكو فينوتي البالغ من العمر 37 عاما، وحاول إزالة لسانه الذي يسد القصبة الهوائية ويعيده إلى الوعي، قبل أن تنقله مروحية الطوارئ إلى المستشفى في بادوا.
وقال المجلس المحلي في أريانو نيل بوليسين عبر صفحته في فيسبوك: "اليوم هو يوم اللطف العالمي ونشكر فيديريكو فينوتي من كل قلوبنا، ونتمنى لأندريا فاتشي الشفاء العاجل والكامل". (أنسامد).