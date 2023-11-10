مسابقة ماليزيا للدراجات النارية: بطل إيطاليا متفائل

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. رياضة
  3. مسابقة ماليزيا للدراجات النارية: بطل إيطاليا متفائل

مسابقة ماليزيا للدراجات النارية: بطل إيطاليا متفائل

Redazione ANSA
(أنسامد) - نوفمبر 10 - روما - عبر بطل العالم، الإيطالي فرانشيسكو بانايا الممثل لدراجات دوكاتي، عن تفاؤله بالمنافسة في بطولة الجائزة الكبرى للدراجات النارية في ماليزيا.

وأوضح بانايا، "إنها أحدى أماكني المفضلة، أحب المجيء إلى هنا، ولدي ذكريات جيدة في جميع الفئات، سنحتاج إلى القليل من الحظ مع الطقس، لكن أعتقد أننا سنكون قادرين على المنافسة في جميع الظروف".

وتابع، "على هذا المسار، يجب أن تكون إطارات السباق متوسطة الحجم.

آخر مرة هنا، في الاختبارات الشتوية، سارت الأمور على ما يرام"، مضيفا، "ستكون معركة جيدة".

وأضاف بطل العالم عن دوكاتي، "الضغط؟ إنه لمن دواعي سروري أن أحصل على ذلك، نحن نقاتل من أجل اللقب وأعتقد أن هذا أمر طبيعي.

واستطرد "في العام الماضي كان لدي الضغط طوال عطلة نهاية الأسبوع ولكن بعد ذلك فزت بالسباق، كل متسابق لديه أحاسيس مختلفة عندما يكون هناك ضغط". (أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط