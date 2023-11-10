مسابقة ماليزيا للدراجات النارية: بطل إيطاليا متفائل

(أنسامد) - نوفمبر 10 - روما - عبر بطل العالم، الإيطالي فرانشيسكو بانايا الممثل لدراجات دوكاتي، عن تفاؤله بالمنافسة في بطولة الجائزة الكبرى للدراجات النارية في ماليزيا.



وأوضح بانايا، "إنها أحدى أماكني المفضلة، أحب المجيء إلى هنا، ولدي ذكريات جيدة في جميع الفئات، سنحتاج إلى القليل من الحظ مع الطقس، لكن أعتقد أننا سنكون قادرين على المنافسة في جميع الظروف".



وتابع، "على هذا المسار، يجب أن تكون إطارات السباق متوسطة الحجم.



آخر مرة هنا، في الاختبارات الشتوية، سارت الأمور على ما يرام"، مضيفا، "ستكون معركة جيدة".



وأضاف بطل العالم عن دوكاتي، "الضغط؟ إنه لمن دواعي سروري أن أحصل على ذلك، نحن نقاتل من أجل اللقب وأعتقد أن هذا أمر طبيعي.



واستطرد "في العام الماضي كان لدي الضغط طوال عطلة نهاية الأسبوع ولكن بعد ذلك فزت بالسباق، كل متسابق لديه أحاسيس مختلفة عندما يكون هناك ضغط". (أنسامد).





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