الرجبى:كيسادا مستعد لتجديد الفريق الوطنى الايطالى

(أنسامد) - نوفمبر 1 - روما - اعلن جونزالو كيسادا المدرب الارجنتينى الجديد لفريق الرجبى الوطنى الايطالى انه مستعد تماماً لتولى اصعب مهمة فى عالم الرجبى.



واضاف" اعلم جيداً حجم التحدى الذى سوف اواجهه لاننى مقتنع اننى على اتم استعداد لذلك".



وهذه هى المرة الاولى التى يتولى فيها تدريب فريق وطنى بعدما كان مدرباً لفرق مثل ريسينج مترو وبياريتز وستاد فرانسيه.



وياتى كيسادا بعد المدرب النيوزيلندى كيران كراولى الذى اجتهد كثيراً لتجديد دماء الفريق الازوري خلال فترة عمله التى استمرت عامين ونصف وحققت ايطاليا وقتها انتصارات كبيرة على فريقى استراليا وويلز.



وكان الفريق قد بدأ عام 2023 بتحقيق انتصارات كبيرة على ناميبيا واوروجواى قبل هزيمته امام نيوزيلندا وفرنسا. (أنسامد).





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