فرانشيسكو بانيايا يعرب عن أسفه لإلغاء سباق أستراليا
وقال بانيايا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" : "أشعر بالأسف دائمًا لعدم قدرتي على التسابق، بغض النظر عن احتمال خسارة النقاط أو الفوز بها".
وأضاف : كنت سأقاتل من أجل الفوز بسباق السرعة، لكن اضطررت أن أتخلى عن النقاط التي كان من الجيد الحصول عليها. حالة الطقس كانت حرجة بالفعل خلال عملية الإحماء.
ودفعت الأمطار والرياح العاتية المنظمين إلى إلغاء السباق. وسيتأهل بانيايا متسابق دوكاتي إلى سباق تايلاند للدراجات النارية الأسبوع المقبل بفارق 27 نقطة عن مارتن متسابق براماك، قبل أربعة سباقات فقط من نهاية الموسم. (أنسامد).