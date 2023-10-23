فرانشيسكو بانيايا يعرب عن أسفه لإلغاء سباق أستراليا

(أنسامد) - أكتوبر 23 - روما - أعرب الدراج الإيطالي فرانشيسكو بانيايا، الفائر بسباق الجائزة الكبرى فئة «موتو جي بي» ومتصدر الترتيب، عن أسفه لإلغاء سباق السرعة الأسترالي فئة «موتو جي بي» بسبب ظروف الطقس، حيث كانت لديه فرصة جيدة للفوز على الرغم من أن منافسه الإسباني خورخي مارتن كان في المركز الأول.



وقال بانيايا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" : "أشعر بالأسف دائمًا لعدم قدرتي على التسابق، بغض النظر عن احتمال خسارة النقاط أو الفوز بها".



وأضاف : كنت سأقاتل من أجل الفوز بسباق السرعة، لكن اضطررت أن أتخلى عن النقاط التي كان من الجيد الحصول عليها. حالة الطقس كانت حرجة بالفعل خلال عملية الإحماء.



ودفعت الأمطار والرياح العاتية المنظمين إلى إلغاء السباق. وسيتأهل بانيايا متسابق دوكاتي إلى سباق تايلاند للدراجات النارية الأسبوع المقبل بفارق 27 نقطة عن مارتن متسابق براماك، قبل أربعة سباقات فقط من نهاية الموسم. (أنسامد).





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