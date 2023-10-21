فرانشيسكو بانيايا : لم أكن أتوقع العودة إلى الصدارة

(أنسامد) - أكتوبر 21 - روما - صرح الدراج الإيطالي فرانشيسكو بانيايا، أنه لم يكن يتوقع أن يعود إلى صدارة الترتيب بسرعة، حيث كان منافسه الإسباني خورخي مارتن في الصدارة قبل تعرضه إلى حادث في سباق جائزة إندونيسيا للدراجات النارية فئة «موتو جي بي».



وقال بانيايا قبل سباق الجائزة الكبرى الأسترالي فئة «موتو جي بي» : عندما سقط مارتن، قلت لنفسي، يجب أن أبقى هادئًا وأحاول الاقتراب ببطء من القمة"، مضيفا : الفوز في إندونيسيا كان رائعاً، لقد مررت بفترة صعبة، لكن القدرة على الفوز مرة أخرى بعودة كهذه، بدءاً من المركز الثالث عشر كان أمراً رائعاً.



وتابع بانيايا الذي فاز بسباق جائزة إندونيسيا على متن دراجته دوكاتي : أنا راضٍ جدًا عن الشعور الذي وجدته مع الدراجة، مقارنة بالماضي كانت هناك خطوة جيدة للأمام، لقد أعطتني دفعة جيدة لبقية الموسم. (أنسامد).





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