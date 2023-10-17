الجولف: الأخوان موليناري وميجليوزي في أندلسية ماسترز

(أنسامد) - أكتوبر 17 - روما - بعد الفوز كنائبين للقائد في كأس رايدر في روما، يعود الأخوان موليناري، فرانشيسكو وإدواردو، إلى ملعب الجولف للمشاركة في النسخة التاسعة من بطولة الأندلس ماسترز، مع إيطالي آخر يحمل الرقم 1 وهو غيدو ميجليوزي الذي يشارك أيضا.



لن تُقام بطولة جولة موانئ دبي العالمية، في إسبانيا في الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر، كالمعتاد في ريال كلاب فالديريما، ولكن في ريال كلاب سوتوجراندي في سان روكي، الذي لا يزال في الأندلس.



أصبح تغيير المكان ضروريًا بعد أن أصبح فالديراما، موقع كأس رايدر لعام 1997، الأول في أوروبا القارية، مكانًا لأحداث الدوري العربي الممتاز المنفصل للجولف.



يسعى الإيطاليون لتحقيق نتيجة مرموقة في الحدث التأهيلي الثالث والأخير لبطولة جولة موانئ دبي العالمية، وهو الفصل الأخير من الموسم الذي سيشهد في الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر تنافس أفضل 50 لاعبًا في السباق إلى دبي ليصبحوا أفضل لاعب في الدائرة القارية العليا.



وسيحصل الفائز على 710 نقاط، وهي غنيمة أساسية بالنظر إلى الحدث في دبي. (أنسامد).





Ottieni il codice embed