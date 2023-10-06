تنس: ألكاراز يشيد بسينر في شنغهاي: "يمكنه التغلب على أي شخص"

(أنسامد) - أكتوبر 6 - روما - امتدح كارلوس ألكاراز، نظيره الإيطالي، يانيك سينر، بعد أن فاز هذا الأخير عليه في نصف نهائي بطولة ATP 500 في بكين، قائلا إنه "يمكنه التغلب على أي شخص".



وقال المصنف الثاني عالميا والفائز ببطولة ويمبلدون هذا العام إنه "فقد التركيز" خلال مباراته الثلاثاء الماضي أمام الإيطالي الذي تغلب عليه 7-6 (7/4) و6-1 ثم واصل مسيرته ليفوز ببطولة الصين المفتوحة.



وتابع متحدثا عن سينر، "أعرف مستواه. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليا ويمكنه التغلب على أي شخص".



على صعيد آخر، أكد ألكاراز أنه "مستعد" للعودة إلى بطولة Masters 1000 في شنغهاي، والتي تبدأ يوم السبت.



وعندما سئل كيف يخطط للتعامل مع الضغط في شنغهاي، وسيكون مرشحا مرة أخرى في غياب المصنف الأول نوفاك ديوكوفيتش، أجاب الإسباني ببساطة أنه يتعين عليه "القيام بواجبه".



وتابع ألكاراز في مؤتمر صحفي قائلا: "ليس لدي سوى يوم واحد للتدريب وستبدأ البطولة، لكنني أشعر بالاستعداد، وسأغير ما ارتكبته من خطأ في بكين"، معترفا بأنه لم "يتفاجأ" بيانيك سينر. (أنسامد).





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