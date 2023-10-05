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تنس : الإيطالى سينر يفوز ببطولة الصين المفتوحة

Redazione ANSA
(أنسامد) - أكتوبر 5 - روما - فاز لاعب التنس الإيطالى يانيك سينر والمصنف الرابع على مستوى العالم على المصنف الثالث عالمياً دانيل ميدفيديف بمجموعتين متتاليتين ليفوز ببطولة الصين المفتوحة للتنس .

وفاز سينر بالمباراة بنتيجة 7-6 (7-2) و7-6 (7-2)، خلال مباراة استغرقت 121 دقيقة، ليحقق ثالث ألقابه خلال الموسم الحالي.

ويخلف اللاعب الإيطالي في التتويج بلقب البطولة ذات 500 نقطة المقامة في بكين النمساوي دومينيك تيم، آخر من توج بها في 2019 قبل أن تضطر الصين إلى إغلاق حدودها بسبب جائحة كوفيد حتى يناير/كانون ثان من العام الحالي.

وجرت المباراة في حضور 15 ألف متفرج في ملعب دياموند ارينا، وهو شيء لم يكن يتوقع حدوثه قبل عام، حين كانت هناك قيود شديدة على حضور الجماهير على الأحداث الرياضية الكبرى مثل دورة الألعاب الشتوية في بكين.

ومن المقرر أن ينطلق سينر بعد التتويج بهذا اللقب للمشاركة في بطولة شنغهاي ذات الألف نقطة بعدما أصبح المصنف الرابع في ترتيب لاعبي التنس المحترفين، وعادل بذلك تصنيف أدريانو باناتا، الذي يعد الإيطالي الوحيد الذي يصل إلى هذه المرتبة في التصنيف منذ 1976.

(أنسامد).

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