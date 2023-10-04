كأس رايدر: إيطاليا تحقق أرقاما قياسية ونجاحا استثنائيا

(أنسامد) - أكتوبر 4 - روما - صرح رئيس الاتحاد الإيطالي للجولف فرانكو شيمينتي- بعد فوز فريق أوروبا 16.5-11.5 على فريق أمريكا يوم الأحد - إن إيطاليا حققت في بطولة كأس رايدر الرابعة والأربعين في روما، وهي النسخة الأولى التي تقام في إيطاليا، أرقامًا قياسية وسجلت نجاحًا غير عادي.



وأضاف إن الحدث اجتذب 271,191 متفرجًا، بمتوسط 45,865 يوميًا على مدار الأيام الستة، وبلغت ذروتها في ثلاثة أيام من اللعب، في نادي ماركو سيمون للجولف والنادي الريفي في جيدونيا مونتيسيليو خارج العاصمة الإيطالية.



وتابع شيمنتي إن هذا مقارنة بتوقعات ربع مليون متفرج لثالث أهم حدث رياضي في العالم، وكان "ثمرة العمل الذي بدأ في اليوم الذي تم فيه تكليفنا بالمنافسة في 14 ديسمبر 2015".



ومن جهته قال المدير العام لمشروع روما رايدر، جيان باولو مونتالي، إن الحدث "سيُدرج في تاريخ الأحداث الرياضية، وفي تاريخ رياضة الجولف على وجه الخصوص"، حيث سيطر النجوم الأوروبيون على اليومين الأولين". (أنسامد).





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