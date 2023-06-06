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  3. "أبوظبي للزوارق" بطلًا للنسخة 70 من سباق "بافيا فينيسيا"

"أبوظبي للزوارق" بطلًا للنسخة 70 من سباق "بافيا فينيسيا"

Redazione ANSA
(أنسامد) - يونيو 6 - روما - حقق فريق أبوظبي للزوارق السريعة لقبًا جديدًا في مياه إيطاليا، أمس الأحد، حينما أحرز زورق أبوظبي بقيادة مدرب الفريق جيدو كابليني، المركز الأول في فئة "فورمولا 1" بالنسخة 70 من سباق بافيا فينيسيا الكلاسيكي.

وتفوق كابليني من البداية؛ حيث كان أول المنطلقين على نهر "بو" الذي احتضن التحدي، واستمر في القيادة طول مسافة السباق حتى وصل خط النهاية بمدينة البندقية لمسافة 225 كم وبمشاركة 110 زوارق ودراجات في فئات السباق المختلفة.

ونجح كابليني في حصد أكثر من لقب وكأس في هذا السباق، محققاً المركز الأول في المجموع العام، والمركز الأول عن فئة "الفورمولا1"، والمركز الأول كأسرع زورق بين نقطتين خلال المسافة الإجمالية للسباق.

ويعد هذا السباق أيقونة السباقات البحرية الإيطالية حيث انطلق منذ عام 1952، ليستمر بشكل سنوي على النهر العريق كأحد السباقات المعروفة التي تقام على امتداد ستة مدن إيطالية، حيث يبدأ من ميناء مدينة بافيا التي تقع في الشمال الإيطالي، ويكمل رحلته على النهر المتعرج وصولاً في النهاية إلى مدينة البندقية إلى خطة 7 النهاية في مدينة البندقية الشهيرة. (أنسامد).

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