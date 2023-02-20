اليجري يشيد باداء دي ماريا في مباراة سبيزيا

(أنسامد) - فبراير 20 - روما - أشاد ماسيميليانو أليجري، مُدرب يوفنتوس، بالنجم الأرجنتيني أنخل دي ماريا بعد الفوز على سبيزيا 2-0 ، في إطار مُنافسات الدوري الإيطالي.



وكانت مُباراة الفريقين على أرض ملعب سبيزيا قد بدأ التهديف فيها عن طريق مويس كين في الدقيقة 35، وسجل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 66.



وقال أليجري، في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا، :"الشوط الأول كان سيئاً، لقد بدأنا بصورةٍ أفضل بعد استراحة بين الشوطين، وكان يُمكن أن نُسجل هدفاً آخر".



وتابع :"حينما شارك دي ماريا فإنه بوضوح يتحلى بالجودة والخبرة التي تجعل الجميع يشعر بالهدوء".



وأضاف مُدرب اليوفي :"كرة القدم غريبة، للمُفارقة فإننا تلقينا تسديدات اليوم أكثر مما تلقيناها في مُباراة نانت، وعلينا أن نُوجه التهنئة للحارس ماتيا بيرين على أداءه".



وأكمل :"كل الفرق عانت أمام سبيزيا، ولكن مُجدداً فإن من الغريب أننا اعتقدنا أننا لعبنا بصورةٍ أفضل في الشوط الثاني، وسمحنا لهم بمزيدٍ من الفرص، ربما عانينا من بعض الإرهاق".



وتابع أليجري :"لقد كانت هذه هي المرة الأولى التي يُشارك فيها فلاهوفيتش وكين سوياً في البداية، لذلك كان عليهما إيجاد الإيقاع الصائب" (أنسامد).



