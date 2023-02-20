اليجري يشيد باداء دي ماريا في مباراة سبيزيا

تاياني : يجب ألا يترك الاتحاد الأوروبي إفريقيا للصين
قلق اممي بشأن قانون إيطالي مقترح حول سفن إنقاذ المهاجرين
إيطاليا:إنقاذ 82 مهاجر غير شرعي امام سواحل لامبيدوزا
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا..نهر بو:عودة الحياة بعد الامطار..النورس و النزهات
افتتاح مهرجان فينيسيا..مستمر حتي 21 مارس
متحف مورانو..مشغولات زجاجية ثمينة
زيارة رئيس وزراء اليابان الي إيطاليا
معرض سان جوليانو في قصر الرئاسة الايطالي:تماثيل برونز سان كاسيانو من العصر الروماني
الغوص التقليدي احتفالاً بالسنة الجديدة في نهر تيفيري ، روما