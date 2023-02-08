إبراهيموفيتش يقترب من الظهور مع ميلان

(أنسامد) - فبراير 8 - روما - اقترب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق ميلان الإيطالي، من الظهور الأول مع الروسونيري بعد غياب 260 يوما.



ووفقا لما ذكرته شبكة "كالتشيو ميركاتو"، فقد أكمل إبراهيموفيتش جلسة تدريب الفريق اليوم كاملة مع زملائه في فريق ميلان، وأظهر علامات إيجابية بشكل لا يصدق في ميلانيلو.



أشارت الشبكة إلى أن اللاعب يعمل الآن على بناء لياقته البدنية في المباريات ويمكن أن يتم استدعاؤه للمباراة القادمة ضد تورينو، المقرر إقامتها مساء الجمعة. (أنسامد).



