جيرو يتمسك بالبقاء مع ميلان

(أنسامد) - فبراير 3 - روما - أفادت تقارير إيطالية متعددة بأن المهاجم الفرنسي الدولي أوليفييه جيرو رفض عرضًا قادمًا من فريق إيفرتون في آخر أيام سوق الانتقالات الشتوية في يناير، حيث فضل البقاء مع نادي ميلان.



وذكرت قناة سكاي سبورت أن التوفيز كانوا قريبين من التوقيع مع اللاعب الدولي الفرنسي، يوم الاثنين، 30 يناير، من خلال تقديم عرض يحصل به على راتب بقيمة 8 مليون ونصف المليون يورو سنويًا.



يحصل جيرو حاليًا على 3 مليون ونصف المليون يورو في الموسم الواحد مع فريق الروسونيري، وتنتهي الصفقة الحالية في نهاية الموسم.



مع ذلك رفض مهاجم تشيلسي وأرسنال السابق العرض الكبير من نادي إيفرتون، وفضل البقاء في إيطاليا حتى نهاية الموسم. (أنسامد).



