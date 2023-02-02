كأس إيطاليا: يوفنتوس فى مهمة صعبة أمام لاتسيو

(أنسامد) - فبراير 2 - روما - يواجه نادي يوفنتوس نظيره لاتسيو، اليوم الخميس، في ربع كأس إيطاليا على إستاد الأوليمبيكو.



يسعى يوفنتوس لتجاوز كبوة خصم 15 نقطة من رصيده في الدوري الإيطالي والتركيز على مسابقة الكأس، لاسيما بعد ابتعاده عن المنافسة على اللقب بشكل كبير.



ويعمل نادي "السيدة العجوز" على تخطي عقبة "نسور روما"، والتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا، في مباراة واعدة بالإثارة والتشويق، على أرضية إستاد الأوليمبيكو. (أنسامد).



