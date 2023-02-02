كأس إيطاليا: يوفنتوس فى مهمة صعبة أمام لاتسيو

ميلوني تبحث مع رئيسة المجر مسالة الهجرة غير الشرعية
انخفاض معدل التضخم السنوي في إيطاليا في ديسمبر
شركات إيطالية تعمل في قطاع النفط والغاز تزور الكويت
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
كارارا تتضامن مع المهاجرين علي متن اوشن قايكينج
متحف مورانو..مشغولات زجاجية ثمينة
زيارة رئيس وزراء اليابان الي إيطاليا
معرض سان جوليانو في قصر الرئاسة الايطالي:تماثيل برونز سان كاسيانو من العصر الروماني
الغوص التقليدي احتفالاً بالسنة الجديدة في نهر تيفيري ، روما
"لو بيوبيلي" فيلم إيطالي أمريكي مشترك للأطفال عن روح الميلاد