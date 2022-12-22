زيدان بين منتخب فرنسا ويوفنتوس

(أنسامد) - ديسمبر 22 - روما - أفادت صحيفة كورييري ديلو سبورت بأن الفرنسي زين الدين زيدان وصل إلى مفترق طرق في مسيرته، حيث أن لديه مسارين الآن ويجب الاختيار بينهما، إما تدريب منتخب فرنسا أو تدريب نادي يوفنتوس.



كان المدرب الفرنسي البالغ من العمر 50 عاماً عاطلًا عن العمل منذ مغادرته لنادي ريال مدريد في نهاية يونيو 2021، وسرت شائعات منذ شهور بأنه ينتظر رحيل ديدييه ديشامب عن فرنسا ليتولى المنصب في مكانه.



وأشارت التقارير إلى أن زيدان رفض محاولات من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد خلال العام الماضي، وذلك في محاولته لتدريب منتخب فرنسا.



وأفاد التقرير بأن زيدان لا يزال ينتظر تولي منصب المدير الفني في فرنسا، حيث أنه يأمل في قيادة الديوك في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024 وكأس العالم 2026، لكن الكثير يعتمد على ما سيقرر الاتحاد الفرنسي فعله مع ديشامب. (أنسامد).



