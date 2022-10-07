كرة القدم: إيطاليا في المركز الـ 6 عالميا

(أنسامد) - أكتوبر 7 - روما - ارتفعت إيطاليا مرتبة إضافية في التصنيف العالمي للمنتخبات في كرة القدم، لتصل إلى المرتبة السادسة وفق تصنيفات الفيفا الشهرية، رغم فشلها في الصعود لكأس العالم المنتظر في نوفمبر المقبل.



وتخطى رجال روبرتو مانشيني، المنتخب الإسباني في التصنيف الشهري للفيفا، رغم عدم القدرة على التفوق على مقدونيا الشمالية في المبارة الأخيرة المؤهلة لكأس العالم، وتم الإطاحة بهم.



ولا تزال البرازيل في مقدمة الترتيب، تليها بلجيكا والأرجنتين، بينما جاءت فرنسا، بطلة العالم، في المركز الرابع، تلتها إنجلترا في المركز الخامس.



وجاءت إيطاليا في المركز السادس، وإسبانيا في المركز السابع، وهولندا في المركز الثامن، والبرتغال في المرتبة التاسعة، ثم الدنمارك في المركز العاشر. (أنسامد).



