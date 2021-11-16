تصفيات كأس العالم: إيطاليا تتعادل وتدخل الملحق الأوروبي

(أنسامد) - نوفمبر 16 - روما - تعادل مرير لإيطاليا أمام أيرلندا الشمالية، يضعها في المرتبة الثانية من المجموعة الثالثة للتصفيات لنهائيات كأس العالم 2022، بينما ضمنت سويسرا بطاقة التأهل عن المجموعة بعد فوزها على بلغاريا 4 - صفر في المباراة الأخيرة للمجموعات.



هذا التعادل وخسارة صدارة المجموعة، يضع إيطاليا في قائمة الملحق الأوروبي، ضمن مواجهات المنتخبات التي احتلت المركز الثاني وأفضل منتخبين لم يتأهلا في التصفيات واحتلا صدارة مجموعتيهما في دوري أمم أوروبا لموسم 2020 و2021، وذلك من أجل اختيار 3 منتخبات تنضم للعشر منتخبات التي تأهلت بشكل مباشر لنهائيات كأس العالم.



ورغم هذه الفرصة إلا أن إيطاليا ستجد نفسها أمام خصوم أقوياء، على رأسهم السويد، التي يقود منتخبها زلاتان إبراهيموفيتش، وكذلك البرتغال، والنرويج وهولندا.



وشعر مانشيني بخيبة أمل بسبب المباراة التي انتهت بدون أهداف أو حتى خطورة من الجانب الأتزوري، لكن يبقى الأمل أن يعود في مارس المقبل، اللاعبون المهمين للانضمام إلى المنتخب الإيطالي بعد غيابهم عن المباريات الهامة في بطولة المجموعات، منهم سبينزولا، وكيليني وفيراتي وإيموبيل. (أنسامد).



