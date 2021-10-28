الدوري الإيطالي: اليوفي يبتعد عن صدارة الدوري بـ 13 نقطة

(أنسامد) - أكتوبر 28 - روما - يواجه نادي يوفنتوس تحدي كبير للعودة إلى السابق للحصول على الدوري الإيطالي، بعد الخسارة 2-1 على أرضه، أمس الأربعاء، أمام ساسولو، مما يتركه متأخرا عن ميلان المتصدر بفارق 13 نقطة.



ورغم تحقيق ويستون ماكيني التعادل لصالح اليوفنتوس، في الدقيقة 76 بعد أن منح دافيد فراتيسي الفريق الزائر التقدم في نهاية الشوط الأول، إلا أن ساسولو حقق فوزا مفاجئا في الوقت المحتسب بدل الضائع.



أما حامل اللقب في الموسم الماضي، فيقبع في المرتبة الثالثة بـ 21 نقطة، وفارق 7 نقاط عن المتصدر. أما نابولي فينتظر مباراته القادمة، وفي حالة الفوز سيعود إلى صدارة الدوري، متعادلا بالنقاط مع نادي ميلان. (أنسامد).



