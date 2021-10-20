دوري أبطال أوروبا: الانتر يضع حد لانتصارات نادي شريف

(أنسامد) - أكتوبر 20 - روما - تشتعل المنافسة من جديد في المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا، بعد فوز نادي انتر ميلان على نادي شريف تيراسبول، ليضع حد لسلسلة انتصارات هذا الأخير، المتصدر للمجموعة.



وليلة أمس الأثنين، كانت ليلة مثيرة بالنسبة للمجموعة الرابعة من البطولة، فقد حقق انتر ميلان الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، على هذا النادي. وأحرز الأهداف أدين ديتزيكو، وأرتورو فيدال وستيفان دي فريج.



بينما أحرز هدف نادي شريف، سبستيان ثيل.



في المباراة المقابلة، حقق نادي ريال مدريد فوز كبير بـ 5 أهداف على نادي شختار.



وظل نادي شريف متصدر البطولة، بـ 6 نقاط، خلفه نادي ريال مدريد المتساوي معه في النقاط، بينما يحل انتر ميلان في المرتبة الثالثة بـ 4 نقاط، في حين ظل شختار في المرتبة الأخيرة بنقطة واحدة.



على صعيد آخر، تعرض نادي أيه سي ميلان للهزيمة الثالثة في المجموعة الثانية، بهدف مقابل لا شيء أمام نادي بورتو، ليظل في أسفل المجموعة بدون نقاط. (أنسامد).



