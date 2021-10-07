مانشيني يرى العديد من الإيجابيات بعد الهزيمة أمام إسبانيا

(أنسامد) - أكتوبر 7 - روما - خسرت إيطاليا بنتيجة 2-1 أمام المنتخب الإسباني، في نصف نهائي بطولة دورة الأمم الأوروبية، لتضع حد لسلسلة اللاهزيمة الطويلة المتتالية للمنتخب الإيطالي، والتي بلغت 37 مباراة متتالية.



ورغم هذه الهزيمة، إلا أن مدرب المنتخب الإيطالي، روبرتو مانشيني أوضح أنه يمكن رؤية الكثير من الإيجابيات من الهزيمة أمام إسبانيا، على ملعب سان سيرو في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.



وتقدمت إسبانيا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، بهدفين فيران توريس، في انتظار الفائز الليلة بين فرنسا وبلجيكا.



وكان سوء الحظ مصاحبا للمنتخب الإيطالي الذي أضاع الكثير من الفرص، بالإضافة إلى ارتطام الكرة مرتين بالقائم، لفيدريكو برنارديسكي وأنريكو كييزا.



وأوضح مانشيني:" من المخزي التعرض للهزيمة بهذا الشكل، لكن المبارة أعطتنا القوة رغم النتيجة النهائية، وستساعدنا على فهم أن هذا فريق رائع حقا".



وأضاف:" أحيانا بعض الأحداث قد تحدد المباريات، لقد كان من الممكن أن تكون النتيجة 1-1 بنهاية الشوط الأول". (أنسامد).



