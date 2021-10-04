الدوري الإيطالي: نابولي يحافظ على الصدارة وميلان الثاني

(أنسامد) - أكتوبر 4 - روما - سلسلة انتصارات نادي نابولي لا تتوقف في الدوري الإيطالي، اذ استطاع الفوز، أمس الأحد، على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف، ليحقق الفوز السابع على التوالي، ليحقق صدارة الدوري دون هزيمة أو تعادل في النسخة الحالية من الدوري الإيطالي.



وسجل هدفين نابولي، هيرفينج لوزانو وأمير رحماني، في حين سجل هدف فيورنتينا لوكاس مارتينيز كوارتا.



وعلى الجانب الآخر، حقق ميلان فوزا صعبا على نادي أتالانتا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين. فعلى الرغم من أن ميلان كان متقدما بـ 3 أهداف مقابل صفر حتى الدقيقة 85، إلا أن أتالانتا استطاع إحراز هدفين في الدقائق المتبقية.



وبهذا الفوز، حافظ ميلان على مكانته في المرتبة الثانية، بـ 6 فوز وتعادل وحيد، حصد بهما 19 نقطة. (أنسامد).



