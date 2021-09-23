فريق "إيه سي ميلان" يتعاون مع إكسبو دبي

(أنسامد) - سبتمبر 23 - روما - توصل إكسبو 2020 دبي ونادي إيه سي ميلان AC Milan الإيطالي لاتفاق تشكيل شراكة سيعمل خلالها النادي النشط في الدرجة الأولى للدوري الإيطالي، على تحقيق أهداف هذا المعرض العالمي.



وأوضح المنظمون للمعرض أن جاذبية بطل أوروبا لسبع مرات، سيتم تسخيرها لمساعدة إكسبو دبي، كمصدر إلهام من أجل التغيير الإيجابي، لاسيما في واحدة من المبادرات الرئيسية بالمعرض، "البرنامج للبشر والكوكب".



هذه المبادرة هي منصة لتبادل الأفكار الجديدة بحرية وبانفتاح، وكذلك الابتكارات من أجل حلول معيشية.



وإلى جانب حضورهم الفعلي في الجدث، فإن لاعبين النادي الإيطالي وسفراء سوف ينتجون محتوى فريد من أجل استخدام الرياضة لتقريب الناس والمجتمعات والأمم عبر التعاون والابتكار.



ومن المتوقع أن يجذب معرض إكسبو دبي، الذي يحمل شعار "ربط العقول وخلق المستقبل"، حوالي 25 مليون زائرا، خلال الفترة بين 1 أكتوبر وحتى نهاية مارس المقبل.



وكان من المقرر أن يعقد هذا المعرض في 20 أكتوبر 2020، وحتى 10 أبريل 2021، ولكن تم تأجيله بسبب جائحة كورونا. (أنسامد).



