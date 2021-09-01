الألعاب البارالمبية: الإيطالي أنتونيو فانتين يحقق الذهبية

(أنسامد) - سبتمبر 1 - روما - ميدالية ذهبية جديدة تحصدها البعثة الإيطالية المشاركة في الألعاب البارالمبية في طوكيو، بفضل السباح الإيطالي أنتونيو فانتين.



فانتين لم يكتف فقط بالذهبية، بل حقق رقما قياسيا عالميا في السباحة الحرة لمسافة 100 متر، فئة أس 6.



وبهذه الميداليا، يرتفع عدد الميداليات التي حصدتها إيطاليا في الألعاب البارالمبية إلى 47 ميدالية، جاء جزء كبير منها في السباحة.



وفي السابق، فاز سيمون برلام، بالميدالية الذهبية في السباق الحر، اذ استطاع صنع رقما قياسيا جديدا في الألعاب الأولمبية بـ 24:71 ثانية.



كما فازت إيطاليا بالميدالية الذهبية في سباق التتابع الحر 4 × 100 سيدات بـ 34 نقطة. واحتل الفريق الأزرق، المكون من زينيا فراشيسكا بالاتزو وفيتوريا بيانكو وجوليا تيرزي وأليسيا سكورتيتشيني، المركز الثاني خلف الولايات المتحدة، لكن الفريق استفاد من إقصاء خصومه.



(أنسامد).



