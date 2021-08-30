الألعاب البارالمبية: الميداليات تمطر على البعثة الإيطالية

(أنسامد) - أغسطس 30 - روما - جيوفاني أتشينزا يحصد الميدالية البرونزية في الترياتلون وهو في عمر 50 عاما الميداليات تمطر على البعثة الإيطالية المشاركة في الألعاب البارالمبية، إذ فازت السباحة الإيطالية أرجولا تريمي، بالميدالية الذهبية في سباق أس3- 50 للظهر، بعد أن قطعت المسافة في فترة 51:34 ثانية.



بينما فاز سيمون برلام، بالميدالية الذهبية في السباق الحر، اذ استطاع صنع رقما قياسيا جديدا في الألعاب الأولمبية بـ 24:71 ثانية.



كما فازت إيطاليا بالميدالية الذهبية في سباق التتابع الحر 4 × 100 سيدات بـ 34 نقطة. واحتل الفريق الأزرق، المكون من زينيا فراشيسكا بالاتزو وفيتوريا بيانكو وجوليا تيرزي وأليسيا سكورتيتشيني، المركز الثاني خلف الولايات المتحدة، لكن الفريق استفاد من إقصاء خصومه.



ميداليا أخرى في السباحة، مع عودة مثيرة للإعجاب لجوليا جيريتي، التي حصلت على الميدالية الفضية بزمن قدره 50:1 ثانية، في سباق اسباحة أس بي4 لمسافة 100 متر صدر.



وحصدت كارلوتا جيلي على الميدالية البرونزية في سباق 50 حرة سباحة، بينما حصدت كارولينا كوستا الميدالية البرونزية في الجودو.



البعثة الإيطالية فازت أيضا بالميدالية الثالثة في الترياتلون، ولكن بشكل مثير للإعجاب، إذ حصد جيوفاني أتشينزا البالغ من العمر 50 عاما الميدالية البرونزية. (أنسامد).



