بداية جيدة لمورينيو وسباليتي مع انطلاق الدوري الإيطالي

(أنسامد) - أغسطس 23 - روما - بداية جيدة لمدرب روما، جوزيه مورينيو، ومدرب نابولي، سباليتي، في أول مباراة في الدوري الإيطالي، حيث استطاع الجيالوروسي الفوز على فيورنتينا 3-1، بينما تغلب نابولي على فينيسيا 2-0.



وأشاد مورينيو بأداء الفريق، بعد المباراة الأولى أمام فيورنتينا، موضحا، أن الفريق الحالي لروما يعمل وفق عقليته، مضيفا: "روما الآن لديه عقلية وصلابة دفاعية، وفي الهجوم، سوف نتحسن بشكل تدريجي".



وأشار مورينيو إلى صعوبة المباراة، مشيدا بفكر مدرب فيورنتينا، الذي أدى فريقه مباراة رائعة.



وبالنسبة لنادي نابولي، فقد كانت بداية رائعة للنادي مع المدرب الجديد، سباليتي، إذ أظهرت المباراة القدرات الخداعية للمدرب.



ولفت سباليتي:" في الشوط الأول، بدأنا ببطء بعض الشيء، لكن في الشوط الثاني، كان لدينا المزيد من الحيوية والجودة في تحويل الكرة". (أنسامد).



