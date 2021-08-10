إيطاليا: منافسة ساخنة لشراء بيلوتي وفلورنزي يقترب من ميلان

(أنسامد) - أغسطس 10 - روما - يثير اسم أندريا بيلوتي، خيال مشجعين فريقين على الأقل في الدرجة الأولى، وهما روما وأتالانتا، حيث يسعى الفريقان للاستفادة من اللاعب، لتعويض رحيل محتمل لكل من إدين دزيكو ودوفان زاباتا.



ورغم ذلك، فهناك عرض آخر لبيلوتي للانتقال إلى فلورنسا، خاصة إذا تم بيع دوسان فلاهوفيتش إلى توتنهام، كما كتبت الصحف الإنجليزية.



وفي هذا السياق، فمن المفترض أن ينتقل محامي المهاجم الصربي، دزيكو، إلى ميلان غدا للقاء مبعوثي الإنتر، الذين يسعون أن يكون اللاعب بديلا للبلجيكي، لوكاكو، الذي سيرحل إلى تشيلسي.



أما مانويل لوكاتيلي، فلا يزال دائما في أنظار نادي يوفنتوس، الذي قدم عرضا لاستعارة اللاعب لمدة عامين، مقابل 32 مليون.



أما بارما، فيواصل التفاوض مع نابولي للحصول على خدمات المهاجم جينارو توتينو.



على صعيد آخر، دخل أليساندرو فلورنزي، مدار الميلان، إذ يسعى الفريق للحصول على لاعب جناح مقاتل لديه خبرة قوية. وتسير عملية التفاوض حتى الآن بشكل جيد للغاية. ورغم ذلك، يرغب فلورنزي الانتقال إلى الأنتر ميلان. (أنسامد).



