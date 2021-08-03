أولمبياد طوكيو: إيطاليا تتذوق الذهب وتتخطى إنجاز ريو 2016

(أنسامد) - أغسطس 3 - روما - لا تزال إيطاليا تتذوق الذهب في أولمبياد طوكيو 2020، حيث فاز العداء مارسيل جاكوبي بنهائي 100 متر، ليحل محل يوسين بولت، باعتباره أسرع رجل في العالم، وذلك بعد دقائق فقط من حصول جيانماركو تامبيري، على الميدالية الذهبية في الوثب العالي، جنبا إلى جنب مع القطري معتز برشم.



وبعيدا عن الذهب، فقد فازت لاعبة الجمباز، فانيسا فيراري، بالميدالية الفضية، لتكون أول ميداليا تحصل عليها الرياضية الإيطالية البالغة من العمر 30 عاما.



وبعد هذه النتيجة، فإن إيطاليا على يقين من التفوق على 28 ميدالية التي فازت بها في أولمبياد ريو 2016 وألعاب لندن 2012.



وحتى الآن حصدت إيطاليا 4 ذهبيات و9 فضيات و15 برونزية.



وكانت فضية فيراري هي الميداليا رقم 28 لإيطاليا في ألعاب طوكيو 2020، لكن من المقرر أن يحصد فريق سباق الإبحار Nacra-17، اليوم الثلاثاء على ميداليا إما ذهبية أو فضية.



وأجرى رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، بالرياضيين، وأخبرهم أن إيطاليا فخورة بهم، معبرا عن تقديره لهم. (أنسامد).



