يورو 2020: إيطاليا تراهن على تاريخها أمام المنتخب البلجيكي

(أنسامد) - يونيو 29 - روما - كان متوقعا أن يكون المنافس القادم لإيطاليا في ربع نهائي بطولة الأمم الأوروبية، يورو 2020، هو بلجيكا، وذلك بعد فوز هذه الأخيرة في مباراة صعبة أمام البرتغال، بهدف نظيف.



ومن المقرر أن يواجه الأتزوري، المنتخب البلجيكي الجمعة المقبلة، بعد مباراة صعبة استمرت 120 دقيقة أمام النمسا في ملعب أليانز أرينا.



ورغم انتصار الشياطين الحمر على البرتغال، إلا أن هذا الفوز جاء بثمن باهظ، فقد تعرض اثنين من أهم لاعبي المنتخب، وهما كيفين دي بروين وإيدن هازارد للإصابة، الأمر الذي قد يمنعهما بشكل كبير من المشاركة في ربع نهائي اليورو أمام إيطاليا.



قد ترجح مسألة الغيابات، إضافة إلى التاريخ الطويل، كفة المنتخب الإيطالي، وفق خبراء في كرة القدم، الذين أوضحوا أن التاريخ يميل إلى أبناء مانشيني، إذ فاز المنتخب الإيطالي 14 مرة على بلجيكا، وتم تسجيل 4 تعادلات، في حين لم يتعرض المنتخب الإيطالي لأي هزيمة من الشياطين الحمر.



أيضا، إيطاليا لم تتعرض للهزيمة من الفريق البلجيكي في بطولة أمم أوروبا، فقد فازت 2- صفر، في يورو 2016، كما فازت أيضا بنفس النتيجة في يورو 2016. (أنسامد).



