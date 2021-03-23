الدوري الإيطالي: يوفنتوس لن يكون قادرا على اللحاق بالأنتر

(أنسامد) - مارس 23 - روما - يواصل نادي أنتر ميلان الفوز في مبارياته الأخيرة ليتصدر جدول الدوري الإيطالي بـ 65 نقطة، بينما حامل اللقب، يوفنتوس يبدوا أنه غير قادر على حصد البطولة هذا العام، بعد سلسلة النتائج السلبية والانهيار الذي يعاني منه الفريق.



وخسر يوفنتوس السبت الماضي، في ضربة مفاجئة، من فريق بينفينتو، تحت قيادة فليبو أنزاجي، ليظل في المرتبة الثالثة في الدروي برصيد 55 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن المتصدر ، بينما يحل أيه سي ميلان في المرتبة الثانية بـ 59 نقطة، لكنه لعب مبارة زائدة.



وبالنسبة لمدرب الفريق، أندريا بيرلو، فإن الإنهيار المثير الذي حدث للاعبين يجعل من المستبعد أن يتمكن الفريق من العودة وحصد اللقب، لكن الفريق سوف يركز على الصراع على المراكز الأربعة الأولى المؤدية لدوري أبطال أوروبا.



وتشهد المراكز الثلاثة المؤدية لدوري أبطال أوروبا خلف أنترميلان، صراعا سرشا، إذ يتساوى أتالانتا مع يوفنتوس في النقاط بعد فوزه على فيرونا، بينما يأتي نابولي في المرتبة الخامسة برصيد 53 نقطة، لكن يبقى له مباراة لم يلعبها، أما روما فيأتي في المرتبة السادسة برصيد 50 نقطة. (أنسامد).



