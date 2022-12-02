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إيطاليا: الانهيار الأرضي في إيسكيا أثر على 900 مبنى
المتضررون سيتمكون من طلب تعليق الرهن العقاري
    (أنسامد) - ديسمبر 2 - روما - أكد وزير الحماية المدنية وسياسات البحار الإيطالي، نيلو موسومتشي، أن الانهيار الأرضي الذي وقع في جزيرة إيسكيا، بخليج نابولي، تسبب في مقتل 8 أشخاص واختفاء 4 آخرين مع مخاوف بموتهم أيضا، كما أثر على 900 مبنى في بلدة كازاميتشيولا.

    وفي تقرير لمجلس النواب عن الكارثة، أوضح الوزير أن 5 أشخاص أصيبوا أيضا، من بينهم شخص في حالة حرجة، يتلقى العلاج في مستشفى كارداريلي، في نابولي.

    وأشار الوزير إلى أن 45 مبنى أصبحوا غير صالحين للاستخدام على الإطلاق جراء الإنهيار الأرضي، كما تسبب الحادث في تشريد 290 شخصا، موضحا أن هؤلاء المشردين تم وضع جزء منهم في فنادق، بينما تمكن الآخرون من ايجاد حلول أخرى للإقامة.

    ولفت الوزير إلى أن الأشخاص غير القادرين على الوصول إلى منازلهم أو أماكن عملهم سيكونون قادرين على طلب تعليق مدفوعات الرهن العقاري. (أنسامد).

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